Messina, riapre lo stadio Franco Scoglio: via libera dalla commissione prefettizia

Lo stadio Franco Scoglio è finalmente a norma, può ospitare le partite di C e domenica prossima il Messina riceverà nel proprio impianto la Virtus Francavilla.

A certificarne l'agibilità è stata la commissione prefettizia del pubblico spettacolo presieduta dal vicario Patrizia Adorno.

E' stata una mattinata piuttosto impegnativa, prima la riunione al palazzo del Governo con tutti i soggetti al tavolo direttamente interessati alla questione, per il Messina presente il direttore generale Pietro Lo Monaco, poi il sopralluogo allo stadio dove sono stati verificati i lavori effettuati dal comune per un importo complessivo di 500.000 € che hanno riguardato più aspetti, il problema principale della sorveglianza dell'impianto era già stato superato la scorsa settimana dagli specialisti della Megasystem, la saletta G.O.S è ritornata indietro nel tempo di quattro anni, saranno 30 le telecamere che vigileranno all'interno ed all'esterno del Franco Scoglio, nei prossimi giorni sarà sistemata anche la postazione dedicata alle TV rimasta ancora senza copertura, ma i tecnici del comune conta di trovare una soluzione che non pregiudichi le riprese in caso di maltempo.

Il grosso dunque è stato fatto e questi ultimi giorni che ci separano dal match del "Franco Scoglio" serviranno sopratutto per le operazioni di pulizia che per un impianto cosí grande non sono semplicissime da completare. Con un imponente scerbatura lo stadio è apparso addirittura ringiovanito, soddisfatti i tecnici comunali ed anche l'assessore ai lavori pubblici Salvatore Mondello e quello allo sport Francesco Gallo.

Per il momento si giocherà con una capienza ridotta per via della zona gialla, ma quando tornerà quella bianca lo stadio avrà un numero adeguato di posti per la categoria che il Messina sta giocando con l'auspicio che i presenti possano essere sempre più numerosi dopo anni di vacche magre.

