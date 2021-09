Prima sconfitta stagionale per il Messina battuto a Monopoli per 2-1. Contro la capolista del torneo i biancoscudati non sono riusciti a difendere il gol di vantaggio realizzato da Adorante. Diverse le cause che hanno determinato la battuta d'arresto, in primis la condizione fisica precaria.

Il Messina rimarrà in Puglia fino al match di coppa Italia in programma mercoledì pomeriggio a Foggia.

