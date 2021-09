L'Acr Messina verso il derby con il Palermo: "Affrontiamo una candidata alla vittoria finale"

Vigilia di derby per l’Acr Messina, che domani, pur sul neutro di Vibo Valentia, affronterà il Palermo. Reduce dal 4-4 nel match di esordio contro la Paganese, la squadra di mister Sasà Sullo cerca il risultato di prestigio e il primo successo in campionato, ma dovrà anche fare i conti con un organico che, rivoluzionato, non può ancora disporre di tutti gli effettivi: “Non ho Russo e tra gli ultimi Fazzi parte con noi ma non so ancora se giocherà. Accresce a livello qualitativo e di esperienza, ma è importante la squadra, il gruppo”.

Il Palermo? “Con Catanzaro, Avellino e Bari è una delle candidate alla vittoria del campionato. Affrontiamo una squadra molto forte, ma come tutte si può battere”.

Non solo il derby, ma anche un po' di nostalgia per mister Sullo, che ricorda il vecchio “Celeste”, il suo stadio, con un pizzico di rammarico.

