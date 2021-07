Serie C: ultimi due giorni utili per l'ammissione dell' FC Messina

Ultimi due giorni utili per il Fc Messina per l'ammissione in serie C. Com'è noto il club giallorosso vuole essere iscritto al campionato di terza serie come nona formazione promossa al posto dell'escluso Gozzano. Ciò evitare di pagare la quota a fondo perduto prevista, invece, nei ripescaggi. Domani a mezzanotte scadrà il termine per la presentazione della domanda che dovrà contenere anche il campo da inserire al posto del Franco Scoglio che non sarà disponibile per l'inizio dell'attività agonistica

