Obiettivi ACR Messina: iscrizione in vista e prime mosse di mercato (accordo con Rizzo)

Archiviata la promozione in serie C, l'Acr Messina è già proiettata alla prossima stagione ormai alle porte. La società del presidente Pietro Sciotto è impegnata a completare la domanda di iscrizione e ad assolvere ai vari adempimenti che comporta il salto di categoria anche con il passaggio tecnico da società dilettantistica a professionistica.

Chiesta al comune la disponibilità del Franco Scoglio, in caso negativo e in attesa dei lavori di adeguamento bisognerà indicare provvisoriamente un altro stadio, con quello di Vibo in pole position. C'è poi il discorso legato alle conferme e ai nuovi calciatori, con il messinese Giuseppe Rizzo tra i più vicini a firmare

