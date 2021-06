E' stata confermata la positività del calciatore del Marina di Ragusa. I suoi compagni si trovano in isolamento fiduciario in attesa dei tamponi da parte dell'Asp locale. E' probabile che le gare non giocate ieri possano essere recuperate domenica 27 giugno. Alla finestra Acr e Fc che si stanno contendendo la promozione. La Lega dilettanti ufficializzerà le date dei recuperi lunedì prossimo

