Fc Messina, Carbonaro regala tre punti di speranza

Tutto nella ripresa. Dalla gioia alla possibile ennesima beffa, per poi tornare a brindare e tenere sempre accesa la fiammella della speranza. A centottanta minuti dalla conclusione della stagione l’Fc Messina dimezza il gap dalla capolista Acr fermata (1-1) a Licata e guarda alle prossime sfide con un pizzico di ottimismo in più. Vantaggio al 17’st: angolo di Lodi, la sfera nell’area piccola è colpita da terra da Palma (subentrato tre minuti prima a Coria) che insacca il sesto gol stagionale. La gioia dura poco meno di dieci minuti: al 26’, infatti, su un traversone da sinistra di Indelicato che sfrutta un’indecisione di Cangemi, Bonanno in acrobazia calcia forte e insacca lasciando pietrificato Marone. I giallorossi non ci stanno e sull’asse Lodi-Marone (31’) altra ghiotta occasione per l’attaccante palermitano che anche questa volta si divora il gol del sorpasso, ma si fa perdonare quattro minuti dopo quando, su uno schema di calcio piazzato punizione di Lodi, il numero sette giallorosso è bravo ad uscire dai blocchi e scavalcare il giovane portiere calabrese con un pallonetto che fa esplodere la festa in casa Fc Messina.

