Dopo due settimane di stop, riprende domani, a pieno organico, il girone I di serie D che deve ancora esprimere tutti i verdetti. Per la promozione l'Acr Messina, che ha quattro punti di vantaggio, sul Fc è la formazione favorita. La squadra di Novelli ripartirà da Licata mentre quella di Costantino ospiterà in casa, senza pubblico per problemi legati all'agibilità dello stadio Franco Scoglio, il Castrovillari

