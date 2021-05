Artefice del cartellone di eventi “Messina Restarts” l'assessore Francesco Gallo. Tanti mesi di lavoro per ripartire dall'arena di Villa Dante. Un ricco programma che potrebbe crescere ancora, si sta lavorando per far entrare Messina nella tournè di Enrico Brignano. Ma si guarda anche al prossimo anno e ai grandi eventi, quei concerti che Messina ha perso un anno fa. Resta però l'incognita della concessione dello stadio San Filippo.

