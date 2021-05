Turno fondamentale per le due messinesi del torneo di serie D in lotta per la promozione nella categoria superiore. La capolista Acr Messina, con qualche defezione, affronterà in trasferta il San Luca mentre il Fc ospiterà l'Acireale. Intanto aumenta il numero di partite rinviate per Covid e cresce il rischio di uno slittamento della conclusione della stagione regolare.

© Riproduzione riservata