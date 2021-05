Ripresa più difficoltosa per previsto per le squadre peloritane di serie D. La capolista Acr Messina bloccata sullo 0-0 dal Santa Maria Cilento, non ne approfitta il FC che, anzi, a Rotonda ha rischiato pure di perdere chiudendo sull'1-1.

A sei turni dalla conclusione la squadra di Novelli conserva un buon vantaggio, quattro punti, ma dovrà giocare più gare fuori che in casa.

