Serie D: l'ACR Messina si regala anche Oggiano

In serie D deciso passo in avanti verso la promozione per l'Acr Messina che ad otto giornate dalla conclusione della stagione regolare ha un vantaggio di sei punti sulla Gelbison, seconda in classifica, e sette sul Fc Messina, terza, ma con una gara in meno. Ieri la capolista ha superato il Dattilo mentre il Fc ha raccolto solo un punto nella trasferta di Cittanova. La capolista piazza, intanto, un altro colpo mercato. In biancoscudato arriva l'esperto attaccante esterno Fabio Oggiano.

