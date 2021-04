Il girone I di serie D potrebbe essere sospeso il 25 aprile per consentire tutti i recuperi mancanti come peraltro già anticipato da un comunicato della Lega dilettanti. In particolare preoccupa la situazione Covid del Licata che salterà anche la prossima partita col San Luca. Messinesi, che torneranno a lavorare martedì prossimo, alla finestra.

