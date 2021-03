Le due formazioni messinesi stanno intensificando la preparazione in vista della stracittadina di domenica prossima che la nostra emittente trasmetterà in diretta e in esclusiva anche sui canali social. La partita tra Acr Messina e Fc Messina sarà la settima stracittadina nel torneo di serie D degli ultimi nove anni.

© Riproduzione riservata