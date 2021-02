In serie D si giocano domani le gare della terza di ritorno. Turno casalingo per l'Acr Messina che ospita il Rotonda. La squadra di Novelli punta al successo per confermarsi in testa alla classifica prima del difficile trittico con le squadre che la inseguono. In trasferta il Fc Messina, impegnato contro il Troina. Ancora assente il centrocampista Agnelli, il tecnico Costantino non si discosterà molto dalla squadra che ha battuto il Dattilo.

