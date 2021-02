Fc Messina, poker al Dattilo con super Lodi

Ciccio Lodi si porta il pallone a casa, Caballero fa il resto: l'Fc Messina supera 4-2 il Dattilo allo stadio “Franco Scoglio” e alimenta i propri sogni. L'ex capitano del Catania, fiore all'occhiello della campagna acquisti invernale della società giallorossa, segna tre gol: il primo con una punizione sullo stile di quelle che lo hanno reso celebre in carriera (1-0), poi due calci di rigore (quello del 2-1 e del 3-2). Un match molto vivace, giocato a viso aperto da entrambe le formazioni e sul quale ha inciso anche la discutibile conduzione arbitrale del signor Marco Sicurello di Seregno, che ha assegnato tre calci di rigore, dei quali non ce n'era neppure uno.

Al vantaggio di Lodi ad inizio gara, ha risposto una palla tagliata sempre su calcio piazzato da sinistra verso destra di Calafiore, sul quale resta il dubbio del tocco di Benivegna, la palla tocca terra e sfugge al controllo di Marone che, un pizzico indeciso nell'occasione, viene sorpreso. Neanche il tempo di festeggiare e Carbonaro furbescamente finisce giù in area appena Pagliarulo accenna il movimento per fermarlo: dal dischetto va lo specialista Lodi che fa 2-1 con cucchiaio.

Ad inizio ripresa partono meglio gli ospiti, che premono sull'acceleratore e trovano il pari ancora dal dischetto, quando Sicurello intravede un fallo di mano. Batte lo specialista Terranova: decimo gol stagionale e 2-2. Dall'altra parte l'Fc riparte e, sempre Carbonaro, finisce già entrando in area da sinistra in un corpo a corpo. Ancora rigore: Lodi stavolta di precisione. A chiudere i giochi è Caballero (quinto gol in sei partite giocate), con un colpo di testa da attaccante vero sul solito calcio di punizione tagliato di Lodi. Successo convincente, il secondo consecutivo sotto la gestione Costantino dopo il blitz di domenica a San Luca.

Fc Messina-Dattilo 4-2

Marcatori: 42'pt, 47’pt (r) e 22’st (r) Lodi, 45'pt Benivegna, 9'st (r) Terranova, 24'st Caballero

Fc Messina: Marone, Da Silva, Marchetti D., Carbonaro, Palma (35'st Giuffrida), Coria (14'st Arena), Lodi (43' st Fissore), Caballero (25'st Piccioni), Ricossa, Garetto (17'st Marchetti A.), Aita. All. Costantino

Dattilo: Giappone, Benivegna (29' st Di Giuseppe), Nigro, Pagliarulo, Di Giorgio (35' st Cicala), Lupo (1' st Pace), Galfano, Calafiore, Terranova (25' st Iraci), Manfrè, Bonfiglio (38' st Said). All. Chianetta

Arbitro: Sicurello di Seregno

Note: ammoniti Da Silva, Lupo, Garetto

