Domani nel torneo di serie D si giocano le gare della prima giornata di ritorno. La capolista Acr Messina ospita la Cittanovese. Nessun problema di formazione per il tecnico Novelli che ha tutto il gruppo a disposizione. Trasferta impegnativa per il Fc Messina a San Luca. Debutto di fuoco per il neo tecnico Massimo Costantino.

