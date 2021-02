La sconfitta di Acireale del Fc Messina è costata il posto al tecnico Pino Rigoli e al suo vice Criaco, che da qualche settimana lo sostituiva in panchina visto che il primo allenatore è ricoverato per Covid.

Richiamato in panchina in Massimo Costantino che lo scorso anno aveva guidato la squadra giallorossa. Debutterà a San Luca.

© Riproduzione riservata