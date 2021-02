Grazie al netto successo sul Marina di Ragusa, il Fc Messina ha raggiunto il secondo posto con due gare ancora da recuperare. Ieri è stata la giornata dell'argentino Caballero, autore di una doppietta mentre la fase difensiva continua ad essere uno degli aspetti più positivi. Domenica prossima i giallorossi non giocheranno a Roccella perché la gara è stata rinviata per il Covid e torneranno in campo mercoledì prossimo ad Acireale.

© Riproduzione riservata