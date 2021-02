Il successo dell'Fc sul Marina di Ragusa. Il video

Basta un tempo, il rientro di Caballero e tre gol all'Fc Messina per avere la meglio sul Marina di Ragusa nel recupero della settima giornata del campionato di Serie D. Proprio l'argentino, assente da quasi due mesi, è tornato titolare dopo il lungo infortunio mettendo a segno una doppietta nella sfida andata in scena questo pomeriggio allo stadio “Franco Scoglio”. Partita divertente, con gli ospiti che se la sono giocata a viso aperto e i giallorossi di casa abili a non incassare ripartendo con cinismo e voglia di conquistare tre punti d'oro che bissano quelli di domenica contro il Paternò e portano a quattro i risultati utili consecutivi.

