In serie D si giocano domani le gare della penultima giornata d'andata. La capolista Acr Messina, attesa dalla trasferta di Marina di Ragusa, deve fare i conti con le indisponibilità di Addessi e Lavrendi. Turno casalingo per il Fc Messina che riceve il Paternò. Tre gli indisponibili per Covid: Da Silva, Coria e Dambros.

