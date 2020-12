Impianti off limits a Messina, Gallo: "Cappuccini aperto lunedì, PalaTracuzzi prima di Natale"

"La colpa è di chi ha pensato di aggiustare prima gli spogliatoi che il tetto" dice l'assessore comunale allo Sport Francesco Gallo. Quindi degli uffici comunali che, in assenza di un progetto esecutivo per riqualificare il tetto dell'impianto sportivo avrebbero iniziato ad eseguire i lavori laddove era pronta una progettazione - almeno secondo l'assessore. L'assurda vicenda del Pala Tracuzzi di Messina, denunciata da presidente dell’Akademia Sant’Anna, la società ai nastri di partenza del campionato di serie B1 femminile di pallavolo che ha trovato il parquet dell’impianto completamente fuori uso a causa delle infiltrazioni d'acqua dal tetto.

"Faremo un intervento tampone - ha assicurato Gallo - e costerà circa 10mila euro, contiamo di completare gli interventi a breve e di restituire l'impianto prima di Natale". Sarà un intervento tampone, ha però chiarito Gallo - durante i lavori della V commissione comunale allo Sport - perchè va riqualificato tutto il tetto della struttura.

Sempre durante la stessa commissione si è registrata la dura presa di posizione degli arbitri messinesi costretti ad allenarsi per strada. "Ormai da più di un anno gli arbitri di Messina - ha spiegato il capogruppo dei Stelle Andrea Argento - sono costretti ad allenarsi in mezzo alla strada o nella corsia del tram: una situazione inaccettabile che penalizza l’intero settore, compromettendo la preparazione sportiva in vista degli incontri e mettendo a repentaglio la loro incolumità». Argento ha chiesto al sindaco Cateno De Luca e all’assessore allo Sport Francesco Gallo di trovare al più presto una soluzione, invitandoli a mettere a disposizione della sezione Aia cittadina una struttura adeguata, come avviene in tutto il resto d’Italia.

"Parleremo anche in questo caso con gli uffici - ha spiegato Gallo - ed entro questa settimana contiamo di consentire agli arbitri di allenarsi nell'impianto Cappuccini, se non gli consentiranno l'ingresso, lunedì mattina andrò anch'io ad allenarmi con loro"

