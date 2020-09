Fc Messina, sofferenza e vittoria con il San Luca: gli highlights del match

Comincia nel modo migliore la nuova stagione per l’Fc Messina. I giallorossi battono in rimonta al “Franco Scoglio” il San Luca dopo aver sofferto per un’ora abbondante. Reggini avanti con il difensore Pitto, poi il neo entrato Palma firma il pari e Coria trasforma con freddezza un rigore procurato da Domenico Marchetti.

IL TABELLINO

Fc Messina: Marone 7; Casella 6, Marchetti D. 6.5, Barnofsky 5.5, Aita 5.5 (9’ st Gille 6); Bevis 5.5, Marchetti A. 6, Garetto 5.5 (9’ st Ricossa 6), Dambros 5.5 (14’ st Ebui 6); Coria 6 (40’ st Quitadamo sv); Balistreri 5.5 (9’ st Palma 7). All.: Gabriele.

San Luca: Callejo 5; Pitto 6.5 (28’ st Arcuri sv), Greco 5 5, De Miranda 5, Murdaca 5.5; Spinaci 5 5 (35’ st Carbone sv), Nagore 6, Cotroneo 6 (28’ st Mammoliti sv); Romero 6, Bargas 6 (20’ st Bruzzaniti 5.5), Leveque 6 (35’ st Pelle sv). All.: Cozza.

Marcatori: 11’ st Pitto, 17’ st Palma, 24’ st Coria (rig.).

Arbitro: Djurdjevic di Trieste 6.

Note: ammoniti Dambros, Bevis, Barnofsky, Casella, Palma, Marone ed Ebui per l’Fc; Bargas, Cotroneo, Carbone e Romero per il San Luca. Angoli 3-5. Rec. 3’ pt e 4’ st.

