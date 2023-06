Messina, lo spettacolo dei fuochi d'artificio per la Madonna della Lettera ripreso dal drone VIDEO

Dopo l'esordio dell'anno scorso, è diventata una tradizione a Messina: i fuochi d'artificio in serata al termine delle celebrazioni della Madonna della Lettera. E, come previsto, lo spettacolo non è mancato ieri, come testimoniano le splendide immagini riprese con il drone da Roberto De Domenico.

Quasi dieci minuti di luci, colori e botti hanno illuminato il cielo di Messina, in uno spettacolo curato ancora una volta dalla ditta “Fireworks sud Sicily Messina” del maestro pirotecnico Giovanni Arigò e offerto dalla compagnia di traghettamento Caronte&Tourist. L'esibizione pirotecnica, visibile in gran parte della città, ha avuto luogo nei giardini del Santuario di Montalto.

