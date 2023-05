Messina, la Costituzione italiana raccontata ai giovani. Bruschetta: "Lavoriamo per loro" VIDEO

La Costituzione italiana è stata celebrata e raccontata ai giovani al teatro Vittorio Emanuele in occasione dell'evento "75 anni e non sentirli". Una manifestazione organizzata dalla Prefettura d'intesa con l'Universita in occasione del 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione. L'incontro è stato rivolto agli studenti universitari e agli alunni dell'ultima classe degli istituti superiori. L'importanza di fare memoria è stata sottolineata dall'intervento della prefetta Cosima Di Stani. A moderare l'evento la giornalista Simona Arena.

Seguita poi dagli interventi della professoressa Daniela Novarese, ordinario di Storia delle istituzioni che ha fatto una carrellata storica sugli eventi che hanno portato alla Costituzione. Mentre dell'attualità della Costituzione è intervenuto il professore Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte Costituzionale che ha sottolineato l'importanza dei valori di uguaglianza e libertà. Parole molto apprezzate quelle di Silvestri, che è stato applaudito a lungo con un standing ovation.

All'incontro sono intervenuti anche il presidente del Teatro Vittorio Emanuele, Orazio Miloro, il dirigente dell'ufficio Scolastico Provinciale, Stello Vadalà, il prorettore vicario Giovanni Moschella. L'attore Ninni Bruschetta, ha letto alcuni passi del libro "Vita e morte di una Costituzione" di Michele Ainis. subito dopo ha partecipato alla presentazione dell'ultimo numero di Noi Magazine, in collegamento con Natalia La Rosa e Salvatore De Maria

