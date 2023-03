Messina, il provveditore Vadalà: "Più tecnologia a scuola, no al cellulare in classe"

Tra i temi trattati con il provveditore agli studi di Messina Stello Vadalà durante l'APProfondimento in Gazzetta che venerdì alle 15.15 andrà in onda sulla RTP anche quelli legati all'uso della tecnologia. "Gli strumenti tecnologici devono essere messi a disposizione degli studenti ma vanno utilizzati nel momento giusto e a fini didattici". Il numero uno della scuola peloritana è quindi contrario all'utilizzo dello smartphone in classe durante le ore di lezione. "Sono convinto che crea distrazione e spesso diventa pericoloso quando scene riprese all'interno di un'aula finiscono sui social". Nel video sopra lo stralcio della rubrica in cui si parla di questo argomento. Qui sotto l'intera trasmissione

