Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro: "Questa terra è anche mia. Basta piazze vuote"

In esclusiva per Gazzetta del Sud, Giuliano Sangiorgi frontman dei Negramaro, a pochi minuti dall’inizio del concerto di piazza Duomo a Messina dove lo attendono già oltre 15mila anime festanti. "Sono uscito due minuti per il sound check e già mi son venuti i brividi". Giuliano pugliese di nascita, ma dal sangue siciliano, terra che infatti ha dato i natali al padre. “Questa terra per metà è anche mia, venire in Sicilia con mio padre è sempre stato il viaggio più bello della mia vita. L’augurio per il 2023? Basta piazze vuote”. E Messina ha risposto alla grandissima, una serata indimenticabile. Una concerto... Meraviglioso.

© Riproduzione riservata