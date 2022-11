Il Natale a Messina, Basile: "La pedonalizzazione avrà un ruolo importante"

Il sindaco Basile ha presentato oggi il bando con il quale Comune di Messina intende riempire il cartellone natalizio della città. L’obiettivo è quello di favorire l’attrattività cittadina e tutte quelle attività che nel periodo del covid hanno subito una significativa riduzione del fatturato. Conferme arrivano sulla realizzazione dei mercatini di Natale a Piazza Cairoli e la pedonalizzazione H 24 di tutto il tratto di viale San Martino dalla stessa piazza fino a via Santa Cecilia. A tempo invece quella della parte più a valle, cioè, da Piazza Cairoli fino a via I settembre. Spazio ad artisti di ogni genere e in particolar modo ai giovani hanno detto gli assessori Finocchiaro e Cannata. Nei prossimi giorni chiunque fosse interessato a partecipare alla grande vetrina del Natale messinese potrà presentare la propria candidatura al Comune.

