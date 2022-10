In volo con gli aquiloni sullo Stretto di Messina: lo spettacolare video del Festival a Capo Peloro

Un drone sulla meravigliosa spiaggia di Capo Peloro e quegli aquiloni che si riflettono sul mare azzurro dello Stretto di Messina. E' una sequela di fotogrammi da mozzare il fiato quella messa insieme dal giovane Roberto De Domenico che ha immortalato lo spettacolo andato in scena sul cielo di Torre Faro in occasione della quarta edizione del Festival degli Aquiloni, organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro.

Giornate "magiche", intere famiglie in spiaggia con la complicità di un clima quasi estivo e bimbi con il naso all'insù intenti a far volare coloratissimi aquiloni in un luogo unico al mondo. In mezzo a venti e correnti diventati mito.

