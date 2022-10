Inaugurato “Messina Street Food Fest”, la festa del buon cibo a Piazza Cairoli. IL SERVIZIO

A Piazza Cairoli il via alla quarta edizione del “ Messina Street Food Fest ”, la festa del buon cibo, dell’innovazione culinaria e della solidarietà. Si terrà questa sera e fino a domenica. A tagliare il nastro il presidente di Confesercenti Messina, Alberto Palella, insieme con Federico Basile Sindaco di Messina e la prefetta Cosima Di Stani.

Sono numerose le specialità preparate nelle quaranta casette, più una postazione per le bevande allestite a Piazza Cairoli. Dal dolce al salato, dalla carne al pesce ci sarà solo l’imbarazzo della scelta tra il ventaglio di specialità in grado di accontentare tutti i palati.

