Davide, il portalettere di Lipari testimonial nel Tg di Poste italiane

Una guida d’eccezione per scoprire il fascino di Lipari: ad accompagnare le telecamere del #TgPoste è Davide Guarino, portalettere sull’isola tra consegne e panorami unici. Così un post su Twitter di Poste Italiane con il video del Tg aziendale che racconta in un paio di minuti la vita del portalettere sul isola capoluogo dell'Arcipelago eoliano. Una clip dove è possibile inoltre vedere le bellezze paesaggistiche di Lipari durante l'attività di consegna che spazia dal centro dell'isola fino al promontorio che offre un panorama mozzafiato ma anche alle imbarcazioni ormeggiate in porto.

