Una voce, la stessa che ha riempito gli stadi nel tour da poco concluso, una chitarra e lo sfondo sull'arcipelago eoliano, tanto basta a Niccolò Moriconi, in arte Ultimo per scatenare i propri fan su Instagram.

Il tramonto su Alicudi fa da contorno a "Quella casa che avevamo in mente", l'amore per la musica trascende dalle vacanze orlandine del cantautore romano, il risultato è un viaggio sensoriale verso un orizzonte sconfinato.

© Riproduzione riservata