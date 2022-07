Talassemia, invito dell'associazione Fasted Messina Onlus a donare sangue

“Questa estate non abbandonare un talassemico, prima di andare in vacanza vai a donare”. Ecco l’appello lanciato dai soci di Fasted Messina Onlus, l’associazione dei pazienti affetti da talassemia, emoglobinopatie e drepanocitosi attraverso questo video, per richiamare la cittadinanza sull’importanza della donazione del sangue attraverso una corretta informazione. “Ogni anno in estate la carenza di sangue, un problema di non poco conto già negli altri mesi dell’anno, è amplificata dal caldo ma soprattutto dal fatto che molte persone vanno in vacanza, al netto del picco di contagi Covid che continua a frenare i donatori che non si recano nei centri trasfusionali cittadini preposti (Avis di via Ghibellina, Papardo e Policlinico). Il sangue è una risorsa indispensabile per tutti, ma noi talassemici siamo quelli che subiamo maggiormente questa situazione di deficit; anche organizzare una vacanza diventa complesso, perché costretti alla trasfusione ogni 15 giorni” spiega Tony Saccà, presidente della onlus federata con Fasted Sicilia, ribadendo che “donare è un gesto di grande generosità che non costa nulla a chi lo fa ma salva la vita a chi è affetto da questa patologia”. Nata nel 2017, Fasted Messina onlus conta circa 110 soci; in Sicilia sono 2700 i soggetti affetti da talassemia, 140 dei quali nella sola provincia messinese; insieme alla Sardegna e al delta del Po’, è la regione che registra l’incidenza maggiore di questa malattia.

