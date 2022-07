La rubrica "Amici dai Millemusi": la prima cucciola in adozione è Terry

“Amici dai Millemusi” è la rubrica di Rtp nata per conoscere meglio il mondo dei cani, il lavoro dell'ufficio randagismo di Messina e l'attività di tante associazioni che si occupano del benessere e della compagnia degli amici a 4 zampe. Si tratta di pillole di informazione che si concludono con la proposta di adozione di uno dei 316 cani del “Millemusi” di Castanea. La trasmissione va in onda, nei mesi estivi, il giovedì alle ore 14,30 con replica il venerdì alle 14,30 e alle 20. In ogni puntata saranno trattati, con i responsabili, argomenti sull'attività del canile e, con i veterinari, i comportamenti anche alimentari da assumere con gli animali in questi giorni di caldo. A sostenere la rubrica, condotta e curata da Marina Bottari, in collaborazione con l'ufficio randagismo del Comune, “La Fauna pet shop” di Bruno Musciumarra che da più di 50 anni lavora nel settore. Oltre a offrire materiale per il canile si propone di avviare iniziative come lo scontrino sospeso. La prima cucciola in adozione è Terry.

