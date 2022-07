A Frassica il primo abbonamento dell'Acr Messina: "Lo stadio era solo per gli uomini, da ora solo donne"

Simpatico siparietto per il concerto di Nino Frassica a piazza Duomo. L'attore messinese, che ha scelto di essere testimonial dell'Acr Messina, ha ricevuto dal direttore generale dei biancoscudati Lello Manfredi il primo abbonamento di curva Sud, mentre l'assessore Francesco Gallo gli ha consegnato la maglia numero dieci con la scritta "Frassica". E tante sono state le gag: "Prima lo stadio era solo per uomini, il Messina cambia strategia: allo stadio solo donne!". Gallo invece ha parlato della proposta fatta dall'Amministrazione a Frassica per essere testimone di cultura per questa città.

© Riproduzione riservata