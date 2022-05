Tre messinesi in mountain bike e metà della loro avventura in Sardegna IL RACCONTO

Con la tappa di Isola Rossa è giunto a metà l'MTB On the Road, l’avventura che tre giovani messinesi stanno affrontando in Sardegna. Già trascorsi 5 dei 10 giorni giorni di viaggio in mountain bike lungo la costa settentrionale dell’isola. Nicola Grillone, Giuseppe Repici ed Alessandro Magazzù.

Il viaggio partito il 21 maggio da Olbia si è snodato per La Maddalena, la Gallura e Isola Rossa. restano ancora le tappe di Castelsardo, Porto Torres e Stintino, fino alla Riserva Naturale dell’Asinara per un totale di 400 km. Il punto a metà del percorso con Nicola Grillone intervistato da Salvatore De Maria

Il percorso

21/05 Partenza Olbia - La Maddalena

22/05 La Maddalena

23/05 Porto Pollo

24/05 Santa Teresa Gallura

25/05 Santa Teresa Gallura

26/05 Isola Rossa

27/05 Castelsardo

28/05 Porto Torres

29/05 Stintino

30/05 Stintino

31/05 Ritorno Stintino - Olbia

Un viaggio interamente condiviso sui social mediante dei video clips realizzati giornalmente dagli stessi protagonisti con l’ausilio di strumentazioni professionali, quali droni e dispositivi statici di ripresa.

© Riproduzione riservata