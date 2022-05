Il coro messinese "Note Colorate" si esibisce all'improvviso alla stazione di Salerno IL VIDEO

Un’emozionante interpretazione a cappella di “Io vorrei…non vorrei…ma se vuoi” del grande Lucio Battisti sotto lo sguardo incuriosito e ammirato dei passanti, in attesa della metro a Salerno: protagonisti ragazze e ragazzi del coro giovanile messinese “Note Colorate” diretto dal maestro Giovanni Mundo. Il coro sarà tra i partecipanti della rassegna “Cantagiovani 2022”, organizzata dalle associazioni Estro Armonico e Laes con il patrocinio del Comune di Salerno, dell’ARCC (Associazione Regionale Cori Campani) e della Feniarco (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali Corali), al via questo pomeriggio. Due giorni di musica, 1000 minuti tra laboratori, concertazione di un brano d’insieme, un concorso e il concerto finale per 4 cori e una giuria internazionale: sono queste le coordinate della 15esima edizione della manifestazione, che avrà come leit motiv “r-esistenza”: “Una scomposizione della parola necessaria per sottolineare il valore dell’esserci in un tempo nel quale si avverte forte l’esigenza di tornare a condividere progetti culturali di ampio respiro”, ha dichiarato la direttrice artistica Silvana Noschese. Il tifo è tutto per i coristi messinesi che, dopo le trasferte del 2016 a Napoli per la “Piazza Incantata 2”, del 2018 a Montecatini Terme per il “Festival di Primavera” e del 2019 a Cosenza, tornano a esibirsi fuori dal contesto cittadino.

