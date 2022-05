Stretto di Messina, disponibile il docufilm "Sea of Legends" voluto da Unime

​E' disponibile da oggi il docu-film, realizzato da Pomona pictures in collaborazione con Unime e con il Patrocinio della Camera dei Deputati, dal titolo “Stretto di Messina: Sea of legends”. La realizzazione di questo documentario è stata fortemente voluta dalla prof.ssa Nancy Spanò, delegata del Rettore alle Iniziative scientifiche a tutela dell'ambiente e del patrimonio marino, per rendere giustizia ai nostri luoghi, in particolare allo Stretto su cui si affaccia la nostra città. "L’idea di un documentario sullo Stretto di Messina - ha detto la prof. Spanò - nasce circa un anno fa con motivazioni molto diverse fra loro. Siamo partiti dall’esigenza di dover difendere il nostro tratto di mare da un articolo di autori spagnoli che lo avevano definito una delle aree più inquinate al mondo, volevamo quindi offrire una visione che ne valorizzasse la reale bellezza".

Si tratta di un vero e proprio film, in cui si alternano le testimonianze dei pescatori del luogo e dei ricercatori dell’Ateneo, con cui vengono sviscerati i vari aspetti scientifici, storici e mitologici di un’area da sempre studiata dagli esperti di tutto il mondo, ma che è poco conosciuta nel profondo dalla comunità locale.

