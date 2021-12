"Luce alle menti, pace nei cuori". Gli auguri di buon Natale dell'Anffas di Patti

Ragazzi, adulti, famiglie. Tutti lì, tutti insieme, tutto l'anno, tutti gli anni. Con la forza della comunità, con la voglia della condivisione, con lo sguardo sempre in là. L'Anffas di Patti e la gioia di esserci, la capacità di creare e la tenacia di oltrepassare. Questo è il loro augurio per questo Natale e per tutte le feste che verranno, un coro di voci che cantano come fosse una voce sola. "Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor". E ogni limite si scavalca, perchè è di là dal limite che c'è la scoperta di infinite, nuove, inimmaginabili possibilità.

© Riproduzione riservata