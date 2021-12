Quando la toga... va di moda. Da Messina a Milano Laura Pellicanò, l'avvocato calabrese di Gucci

Una passione per la moda sbocciata sin da bambina, da quando, muovendo ancora i primi passi nella sua casa natale, a Reggio Calabria, fissava lo specchio attratta dai colori degli abitini che indossava.

Una full immersion nei testi classici al liceo "Maurolico" di Messina, dove si è trasferita, assieme alla famiglia, in tenerissima età. Dopo il diploma, per seguire le orme di papà, ha iniziato gli studi giuridici alla Luiss di Roma, superati brillantemente.

E quel sogno nel cassetto: unire toga e moda. Assieme a un ricordo che manca sempre: le corse in motorino a Ganzirri, quella "finestra sul mondo" di appena un'ora che bastava per godersi, senza fatica, un bagno a mare e poi tornare sui libri. "Quello a Messina - racconta Laura - è il periodo che ricordo con più gioia, sono nata a Reggio Calabria, ma se mi chiedete di dove mi sento, non ho alcun dubbio, io sono messinese. Il mio mare è quello dello Stretto, molte delle mie amicizie storiche sono a nate a Messina".

Ma a Roma Laura ha iniziato a lavorare. Dopo qualche anno di gavetta all'interno dello studio legale di famiglia, l'obiettivo è diventato possibile svolta e così si è trasferita a Milano, città che le ha dato l'opportunità di trasformare quello che era il sogno di una ragazzina in realtà: entrare a far parte del team, di circa 40 avvocati, che coadiuva la casa di moda Gucci.

Non è stato e non è sempre facile, ma Laura ce l'ha fatta: "Mi occupo quasi esclusivamente di privacy e GDPR (il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, nrd). Molti – spiega - pensano che una casa di moda non abbia bisogno di un ufficio legale e, invece, dietro ogni attività di Gucci è necessario un serio approfondimento giuridico che stabilisca cosa l'azienda può fare e cosa no e come può farlo. Una casa di moda si muove in diversi ambiti legali, tutti molto settoriali e, tra l'altro, deve essere in regola non soltanto con le normative italiane, ma anche con quelle di tutti i paesi in cui opera che hanno leggi molto diverse dalle nostre".

Ma se c'è una cosa che ha temprato Laura è stata la velocità: "Nessuno forse lo nota, ma la moda richiede una tempestività di ragionamento e d'azione incredibile e, per chi è abituato ad analizzare a 360 gradi i problemi, adeguarsi alla velocità con cui corre il business della moda non è semplice, noi non diamo solo pareri, ma troviamo soluzioni, non dobbiamo soltanto avere chiaro cosa non si può fare, ma dobbiamo garantire all'azienda un modo per centrare gli obiettivi".

Ed il mondo della moda è estremamente variegato per un avvocato: "Basti pensare che ogni app, ogni lancio, ogni singolo evento svolto in un negozio ha bisogno del controllo e della supervisione di un legale, nonché di un monitoraggio costante nel suo sviluppo, poi c'è tutto quello che riguarda lo stile e l'intellectual property che è un mondo a parte...".

Di sangue calabrese, ma cresciuta a Messina a Laura manca tanto di queste latitudini: "A molti può non sembrare importante, ma quando guardo l'orizzonte sogno di vedere il mare e invece vedo Milano e i suoi palazzi, mi manca la libertà di Messina, il clima, quella sensazione che in un'ora puoi fare mille cose, andare a scuola e correre in spiaggia".

Ma se le chiedi di tornare a vivere sullo Stretto, beh il suo è un "no" perentorio: "Oggi vivo la parte migliore di Messina, quella di chi viene per le feste di Natale o per le vacanze estive, di chi fa una passeggiata a Taormina e ritrova gli amici di una vita che si radunano, come stranieri, tutti insieme dopo mesi. Purtroppo sono ben conscia che non riuscirei più abituarmi a una città disordinata, sporca, con le strade piene di buche e mezzi pubblici non funzionali. Fin quando stavo a Roma non sentivo molto la differenza, ma adesso che osservo la mia città da Milano mi saltano all'occhio delle cose a cui io ero abituata, ma che non dovrebbero andare così... A Messina mi piace tornare, anche per lunghi periodi, ma pensare di vivere qui, no, ormai sono troppo abituata al tutto che funziona, quello che farei certamente, se vedessi la città pronta, è spendermi per migliorarla, sono convinta che per crescere devi vedere il meglio, portarlo qui sarebbe molto bello, ma oggi ci vuole tanto coraggio".

Il suo sogno nel cassetto? In parte si è realizzato, ma Laura vuole continuare a crescere: "Salire uno scalino in più sotto il profilo formativo, professionale e personale".

