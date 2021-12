Messina, Gala Blud. Serata dedicata alla raccolta fondi a sostegno della banca del latte

Sabato alle 18.30 il Teatro Vittorio Emanuele ospita il Gala Blud, una serata speciale dedicata alla raccolta fondi per sostenere la Banca del latte umano donato. Sul palco ci saranno l'attore e regista Ricky Tognazzi, l’attrice Simona Izzo, la giornalista Rosanna Lambertucci, il comico Manlio Dovì e il cantautore Mario Incudine. L'evento sarà condotto da Salvo La Rosa. Lo spettacolo è promosso dall'associazione “GALA BLUD and friends, amici della Banca del Latte Umano Donato” in collaborazione con l'Unità di Neonatologia del Policlinico di Messina. Gli ultimi inviti per partecipare sono disponibili nell’agenzia Bisazza Gangi di Messina o al ritrovo Irrera. I proventi della serata saranno destinati alla Banca del latte. Il direttore di Neonatologia, Alessandro Arco, ci spiega perchè è importante sostenere questa causa.

