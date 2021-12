La messinese Alessia Nolla tra le trenta finaliste di Miss Italia INTERVISTA

Ventenne, è nata e cresciuta a Messina. Estroversa, altruista e combattiva, si definisce “l’anima del gruppo”. Adora dipingere, cucinare piatti tipici della sua terra e ha un talento naturale nel fare le imitazioni. Alessia Nolla ha conquistato la finale di Miss Italia, dove a sfidarsi saranno in 30.

Alessia aveva partecipato alle selezioni regionali di Miss Italia 2021 e lo scorso 26 ottobre al cine teatro Ariston di Trapani si era aggiudicata la fascia di Miss Monti Iblei che le dava il pass per volare alle prefinali nazionali di Miss Italia 2021. Dove proprio oggi ha conquistato il pass per la finalissima. Ha frequentato il liceo scientifico Archimede e nella vita vorrebbe diventare una fisioterapista. Il suo sogno è quello di entrare nel mondo dello spettacolo come conduttrice televisiva, sempre sorridente, si definisce solare, determinata e tenace: se si prefigge un obiettivo cerca sempre di raggiungerlo. Alla fase finale, cui parteciperà nella sezione "social", Alessia sarà accompagnata da mamma e papà. La seguiranno da casa la nonna, a cui è particolarmente legata, il fratello e la sorella più piccoli. La conosciamo un po' meglio in questa intervista realizzata da Salvatore De Maria

