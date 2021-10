La messinese Simona Cascio dopo la laurea e un titolo europeo: "E adesso cerco l'anima gemella"

Simona Cascio, 32 anni, nata e cresciuta a Messina da genitori barcellonesi. Racconta la sua storia culminata, pochi giorni fa, dalla vittoria del titolo europeo di Basket femminile per non udenti, squadra della quale è il capitano.

Affronta con ironia quella che chiama “disabilità invisibile”. Anzi, si reputa fortunata perché grazie all’aiuto di una grande famiglia non si è mai sentita un passo indietro. E di strada ne ha fatta tanta, per portare a casa due pergamene di laurea (rinunciando al tutor) oltre alla brillante affermazione sportiva.

Simona Cascio ha iniziato a giocare a basket quasi per scherzo a Sant' Elena nella struttura poi demolita, e che è stata protagonista delle storie di Gazzettadelsud, il libro scritto da Claudia Benessai: "Ho iniziato con il San Matteo e la cosa bella è che nel 2010, quando nacque la nazionale femminile non udenti, su iniziativa di due giornaliste sportive, sono stata contattata per fare parte di questa famiglia. All'epoca ero l'unica siciliana, oggi siamo in tre”. Ha perso il padre quando aveva 17 anni “ma devo tutto a mia madre e mio fratello che sono sempre stati accanto a me”.

Ecco la sua storia raccontata nell’intervista realizzata da Salvatore De Maria

© Riproduzione riservata