Una nuova iniziativa di solidarietà nasce da Terra di Gesù onlus ed è rivolta ai bambini in stato di disagio della nostra città. Si tratta della “Cesta del buon pastore” che il 29 e il 30 ottobre prossimi sarà possibile riempire di prodotti per bambini in 29 farmacie della città che hanno aderito all'iniziativa benefica. Oggi la presentazione.

