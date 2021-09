100 storie... e un'intervista, il nuovo libro di Claudia Benassai

Le storie raccontate dalla Gazzetta del Sud, ogni domenica, dal 2018 ad oggi, si sono finalmente trasformate in un libro. "100 storie...e un'intervista", scritto dalla giornalista Claudia Benassai e pubblicato dall'editore Costantino Di Nicolò, un volume che racconta le storie di messinesi che ce l'hanno fatta.

Tanti sono stati costretti a lasciare la Sicilia, affrontando numerosi ostacoli e difficoltà, e si sono imposti in campo nazionale e internazionale. Altri, invece, hanno deciso di restare, o tornare, e investire nella propria terra.

Le avvincenti storie dei protagonisti sono tratte dai servizi pubblicati sulla Gazzetta del Sud e narrano le avventure di coloro, giovani e meno giovani, che hanno saputo rialzarsi, nonostante le avversità, e che hanno saputo affrontare situazioni estreme, con passione e sacrificio. Storie normali, ma appassionanti, nomi e volti di una comunità che non si è arresa, e che ha preferito lottare per raggiungere i propri obiettivi. Storie di amicizia, integrazione, sacrifici, e rivalsa. Storie che raccontano un altro volto della città dello Stretto, un lato che non siamo, purtroppo, abituati a vedere spesso. Ma che dimostrano l'esistenza di una Messina produttiva che sa farsi strada in Sicilia e nel Mondo. L’autrice, Claudia Benessai, è passata a trovarci negli studi di GDS Digital, per parlarci del suo libro in uscita. L’intervista è di Salvatore De Maria

