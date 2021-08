Al via questa settimana INCONTRI D'ESTATE 2021 tre talk organizzati dalla Camera di commercio di Messina che avranno come tema il rilancio della città di Messina. Un tour che inizierà domani alle 10 in diretta dagli studi di Rtp e che andrà in onda sia sul digitale che in streaming. Le tappe successive il 26 agosto a Milazzo e il 28 agosto a Taormina

