Messina: Bartender Lab Academy, a scuola di drink da Christian e Filippo

Si è conclusa martedí, in riva allo stretto, la prima "Giovy competition" che ha visto sfidarsi quattro aspiranti barman, di fronte ad una giuria di tutto rispetto, sul mixage e la fusione di ingredienti locali utilizzando come base il distillato, messinese doc, Giovy London dry gin.

L'evento, è stato promosso e organizzato da Bartender Lab Academy, nuova realtà per il settore del beverage e dell' hospitality siciliano, fondata da Christian Costantino e Filippo Dodisi, rispettivamente barmanager del Marina Del Nettuno e del Parametro.

Associazione che nasce dalla voglia di comunicare, confrontarsi e trasmettere una passione, oltre che dal desiderio di raccontarne le regole, di spiegarne l'attitudine, con uno sguardo rivolto al rispetto del territorio, della materia prima, delle radici, dell'amore per la storia della nostra terra.

L' Academy vuole trasmettere esperienza sul mondo della Mixology e del "saper bere responsabilmente", accompagnare la nascita di una passione, coltivarla, fino a portarla concretamente per mano sul posto di lavoro, pronta a prendersi cura a 360 gradi del cliente, attraverso studio, conoscenza, condivisione, innovazione e fantasia.

Ce ne parlano i diretti interessati

© Riproduzione riservata