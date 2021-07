Spiagge dell'anno 2021: Contesse, croce e conquista dei messinesi

Continua il viaggio attraverso cui i lettori di Gazzetta del Sud potranno eleggere la spiaggia più bella del 2021. Settimanalmente sull'edizione cartacea del quotidiano e su quella online www.gazzettadelsud.it vi mostreremo i principali arenili delle nostre province di diffusione, i loro punti di forza e quelli di debolezza.

I lettori di Gazzetta del Sud, ogni settimana, avranno, così, la possibilità di conoscere diverse spiagge libere della costa jonica e di quella tirrenica per poi votare, in base a quattro parametri, la più bella. L'iniziativa da un lato intende mostrare, alle istituzioni e agli enti preposti, anche con l'obiettivo di sollecitare interventi, ciò che non va e che dovrebbe essere migliorato, dall'altro intende promuovere la cultura del senso civico e della valorizzazione del patrimonio naturale e turistico.

Ascolteremo istanze e giudizi, dando voce ai frequentatori degli arenili. Servizi, food, pulizia e paesaggio sono i quattro parametri scelti: per ognuno di essi si potrà dare un voto da 0 a 10 e la somma determinerà l'elezione della spiaggia migliore. Si voterà sul sito di Gazzetta del Sud, all'interno del servizio dedicato a ogni singola spiaggia.

