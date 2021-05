L'arbitro messinese Enrico Gemelli: "Fischio anche in C con Antonio Grillo nel cuore"

«Mi sono fatto portavoce degli amici e della famiglia, che volevano ricordare una persona importante come Antonio che ha lasciato un vuoto enorme». A parlare è Ernico Gemelli, migliore amico di Antonio Grillo, dj messinese di 29 anni scomparso improvvisamente il 5 maggio 2020. A un anno di distanza, la famiglia e gli amici hanno voluto dedicargli un murale realizzato sul lungomare di Santa Margherita.

Un modo per tenere vivo il ricordo di un ragazzo, che viveva per la famiglia, gli amici e la musica, la sua grande passione. E l’inaugurazione dell’opera è stato solo il primo evento per Antonio, per il quale è stato realizzato un cd su una sua traccia rimasta incompleta e si punterà anche a una serata in suo onore. E poi anche tante attività in parrocchia. Enrico, però, lo tiene sempre con sé, anche quando, da arbitro, gira l’Italia (di recente ha anche esordito in Serie C). Dirige Gemelli da Messina, con un amico nel cuore.

