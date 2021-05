L'amicizia alla base del successo: Giuseppe, Nicola e Giovanni,storia di 3 giovani imprenditori a Messina

C’è l'amicizia alla base del successo di tre giovani imprenditori messinesi che dal 2017 hanno deciso di aprire un’attività di ristorazione nel centro storico di Messina. Giuseppe, Nicola e Giovanni hanno maturato una buona esperienza in Italia e all’estero prima di cimentarsi nella loro città dove adesso gestiscono uno dei ritrovi più ricercati dai ragazzi e non solo. Gavetta, sacrificio, applicazione sono gli ingredienti di un successo frenato solo dalla pandemia, l’unico fattore di rischio che i tre amici, non avevano messo in conto. Ma che non gli impedirà di riprendere presto il cammino interrotto.

